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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi

Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'yü konuk edecek olan Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşadı. Uğurcan'ın sınava maskeyle giriş yapması dikkatlerden kaçmadı.

27.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:23

Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarına giren Uğurcan Çakır, bu akşam oynanacak MKE Ankaragücü öncesinde yüzbinlerce öğrencinin katıldığı 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor'un genç kalecisi, üniversite sınavına girerken görüntülendi. 24 yaşındaki oyuncu, sınava girdiği okula maskeyle giriş yaptı.

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi

SON MAÇTA SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Son iki sezondur gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline gelen Uğurcan Çakır, son oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşamış ve ikinci yarıya devam edememişti. Yapılan kontrollerin ardından genç kalecinin korkulan bir sakatlığı olmadığı belirtilmişti.

KRİTİK MÜCADELE

Topladığı 57 puanla lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçta MKE Ankaragücü'yü bu akşam 21.00'de konuk edecek.

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
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