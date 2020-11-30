Trabzonspor'un eski yıldızı Marcelinho, 45 yaşında futbola döndü

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Marcelinho, 45 yaşında futbola dönme kararı aldı. Brezilyalı oyuncu, ülkesinin 3. lig ekiplerinden Treze ile anlaştı.