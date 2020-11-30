Trabzonspor'un eski yıldızı Marcelinho, 45 yaşında futbola döndü
30.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:22
Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Marcelinho, 45 yaşında futbola dönme kararı aldı. Brezilyalı oyuncu, ülkesinin 3. lig ekiplerinden Treze ile anlaştı.
Trabzonspor'un Brezilyalı eski futbolcusu Marcelinho Paraiba, 45 yaşında futbola geri dönme kararı aldı.
Daha önce Hertha Berlin, Marsilya gibi takımlarda da futbol oynayan Marcelinho, Brezilya 3. Lig ekiplerinden Treze ile anlaşma sağladı.
13 YIL ÖNCE TRABZONSPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ
Son olarak mart ayında Brezilya ekibi AD Perilima'nın formasını giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2006-07 sezonunda Trabzonspor'da futbol oynamıştı.