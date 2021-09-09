Trabzonspor'un 28 kişilik kadrosu 15'i yerli, 13'ü yabancıdan oluştu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu yaz transfer tescil dönemi sona ermesiyle birlikte 28 oyuncudan oluşan Trabzonspor'un takım kadrosu 15 yerli, 13 yabancı oyuncudan oluştu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu yaz transfer tescil dönemi sona ermesiyle birlikte 28 oyuncudan oluşan Trabzonspor'un takım kadrosu 15 yerli, 13 yabancı oyuncudan oluştu.

Süper Lig'e Yeni Malatyaspor, Sivsspor ve Giresunspor galibiyetleriyle başlayarak ilk 3 haftayı lider olarak kapatan Trabzonspor, yeni sezonda yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. Şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen bordo-mavililer bu sezon Hamsik, Gervinho, Peres, Koita, Cornelius, Siopis ve Denswil gibi yabancı oyuncuları kadrosuna katarken, yerli oyuncu olarak ise Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı'nı kadrosuna dahil etti. 9 transfere imza atan Karadeniz ekibi, as kadrosundan Ekuban, Hosseini ve Kamil Ahmet Çörekçi ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderdiği Diabate'yi ve Flavio ise Giresunspor'a kiralık olarak gönderdi.

15'i yerli, 13'ü yabancı

Trabzonspor'un kadrosunda bulunan 4 kalecide yerli. Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut ve Muhammed Taha Tepe, savunmada ise yerli olarak Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan yer alıyor. Orta sahada da Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Murat Cem Akpınar ve Yunus Mallı bulunuyor.

Bordo-mavililerin kadrosunda bulunan 13 yabancı oyuncu 4'ü savunmada oynuyor. Vitor Hugo, Edgar le, Peres ve Denswil ile oyun bölgesi orta saha olan Trondsen'i ise Abdullah Avcı savunmanın solunda kullanıyor. Orta saha Bakasetas, Hamsık ve Siopis, forvet hattında ise Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Koita ve Cornelius yer alıyor.

5 yabancı yedek kulübesinde bekleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aldığı karar gereği takımlar kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Kural, sahada 3 Türk futbolcu ve 8 yabancı oyuncu bulundurma zorunluluğu getiriyor. Bordo-mavililerin kadrosunda ise 13 yabancı oyuncu var. Takımlar sahada 8 yabancı oyuncudan fazlasına yer veremeyecek. Karadeniz ekibi 5 yabancı oyuncusunu ise yedek kulübesinde bekletecek.

Avrupalı Trabzonspor

Trabzonspor'un kadrosunda bulunan 13 yabancı oyuncunun 8'i Avrupa kıtasından, 3 oyuncu Afrika ve 2 oyuncu ise Güney Amerika kıtasında yer alıyor. Bordo-mavililerin kadrosunda yabancı olarak, Bakasetas ve Siopis (Yunanistan) Hamsik (Slovakya), Trondsen (Norveç), Koita (Fransa), Cornelius (Danimarka), Edgar le (Portekiz), Denswil (Hollanda), Nwakaeme (Nijerya), Gervinho (Fildişi Sahili) ve Djaniny (Yeşil Burun Adaları), Peres ve Vitor Hugo (Brezilya) bulunuyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı