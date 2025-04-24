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Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda (UEFA Gençlik Ligi)?

Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda (UEFA Gençlik Ligi)?
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UEFA Gençlik Ligi'nde play-off'a kalmayı başaran Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı tarih yazmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Trabzonspor U19 maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

UEFA Gençlik Ligi'nde play-off'a kalmayı başaran Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı tarih yazmaya hazırlanıyor. Peki, Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR U19 MAÇI NE ZAMAN^?

Trabzonspor ile Salzburg arasında 25 Nisan Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde Colovray Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 15.00'te başlayacak.

Maç TRT Spor'dan yayınlanacak.

Vergoote'nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak. Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bordo mavililerin final için sahaya çıkacağı kritik mücadele TRT Spor ve UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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