Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda (UEFA Gençlik Ligi)?

UEFA Gençlik Ligi'nde play-off'a kalmayı başaran Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı tarih yazmaya hazırlanıyor. Peki, Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR U19 MAÇI NE ZAMAN^?

Trabzonspor ile Salzburg arasında 25 Nisan Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde Colovray Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 15.00'te başlayacak.

Maç TRT Spor'dan yayınlanacak.

Vergoote'nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak. Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bordo mavililerin final için sahaya çıkacağı kritik mücadele TRT Spor ve UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.