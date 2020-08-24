Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı taktik çalışmayla devam etti.
24.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:27
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı taktik çalışmayla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavililer, günü tek idmanla tamamladı. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA