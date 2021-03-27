Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği tek antrenmanla sürdürdü.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği tek antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk ve koordinasyon çalışmaları, 5'e 2 çalışması ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. İdmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların yanı sıra izinli olan Nwakaeme yer almazken Berat, Kamil Ahmet ve Hüseyin de takımdan ayrı olarak çalıştı. Trondsen ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken daha sonra ise bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili ekip, pazartesi günü yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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