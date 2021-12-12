Trabzonspor, savunmaya takviye için Samet Akaydın'ı düşünüyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, transferde de işi sıkı tutuyor.

Geçtiğimiz gün Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan bordo mavililer, stoper hattını da güçlendirme hedefinde. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kademeli olarak düşecek yabancı oyuncu kuralını da hesaba katarak kaliteli Türk oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

TFF tarafından belirlenen kurala göre; 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katabilecek kulüpler, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu aynı anda sahaya sürülebilecek.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

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