Trabzonspor Saul Niguez transferi neden iptal oldu?

Bu sezon başında Saul Ñíguez'i kadrosuna katmak için yoğun pazarlıklar yürüten Trabzonspor, hem kulüp hem de futbolcu ile yapılan yazılı anlaşmanın ardından bu transferi son anda iptal etti. Bunun nedenleri merak konusu oldu.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ OLUMLU GİTMİŞTİ

Trabzonspor, uzun süredir transfer görüşmeleri yürüttüğü Saul Niguez ile kulüp ve oyuncu tarafıyla yazılı anlaşmaya varmıştı. Bordo-mavililer, tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı.

SÜRPRİZ GELİŞME: TRANSFERDEN GERİ DÖNÜLDÜ

Ancak gelinen noktada, beklenmedik bir kararla transfer iptal edildi. Trabzonspor, resmi bir açıklama yaparak Saul Niguez'in transferinden vazgeçildiğini duyurdu.

BREZİLYA YOLCUSU: FLAMENGO İLE ANLAŞTI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atletico Madrid'de forma giyen 30 yaşındaki İspanyol oyuncu, Flamengo ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Brezilya temsilcisi, oyuncuyu kadrosuna katmak için son aşamaya geldi.

TRABZONSPOR: AİLEVİ NEDENLERLE GELMEDİ

Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, transferin iptal gerekçesi olarak Saul Niguez'in "ailevi nedenler"i gösterildi. Kulüp, bu kişisel durumu anlayışla karşıladığını ifade etti.

SAUL NIGUEZ'DEN DUYGUSAL MESAJ

Transferin gerçekleşmemesi üzerine sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Saul Niguez, "Bazı kişisel sebepler yüzünden olmadı. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir." ifadeleriyle durumu özetledi.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren tecrübeli orta saha, 26 maçta görev aldı. Bu süreçte 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.