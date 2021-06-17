Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney'i transfer etmek için harekete geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney'i transfer etmek için harekete geçti

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney'e Trabzonspor talip oldu. Bu sezon NAC formasıyla 28 maçta 15 gol ve 2 asistle oynayan golcü futbolcuya bordo-mavililer resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Marek Hamsik, Gercinho ve Bruno Peres transferleriyle gündeme oturan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin efsane golcüsü Pierre Van Hooijdonk'un oğlu Sydney'i transfer etmek için harekete geçiyor.

EN BÜYÜK RAKİP UDINESE

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, NAC'ta bu sezon 28 maçta 15 gol ve 2 asistle oynayan Sydney van Hooijdonk'a teklif yaptı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pierre van Hooijdonk'un oğlu olan 1.90'lık golcü için bordo-mavililerin en büyük rakibi ise Udinese. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'ya göre Udinese, van Hooijdonk için prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor'un yeni sezon öncesi hedefi Alexander Sörloth tarzında takımı taşıyacak birinci forveti kadroya katmak olacak.

Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney'i transfer etmek için harekete geçti
Fenerbahçe'de Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu
Fenerbahçe'de Micheal Frey, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu
Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncuyla yollar ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney'i transfer etmek için harekete geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 23:08:47. #1.14#

title