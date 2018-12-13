Trabzonspor, Mustafa Akbaş'ın Sözleşmesini Feshetti

Trabzonspor, Mustafa Akbaş'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor, Mustafa Akbaş'ın sözleşmesini feshetti. Trabzonspor'un, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01.06.2018 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI

28 yaşındaki oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla 4 maça çıktı. Stoper ve sol bek bölgesinde oynayan Mustafa, gol sevinci yaşayamadı.

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