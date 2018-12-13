Trabzonspor, Mustafa Akbaş'ın Sözleşmesini Feshetti
Trabzonspor, Mustafa Akbaş'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor, Mustafa Akbaş'ın sözleşmesini feshetti. Trabzonspor'un, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklama şöyle:
"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01.06.2018 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir."
BU SEZON 4 MAÇA ÇIKTI
28 yaşındaki oyuncu bu sezon Trabzonspor formasıyla 4 maça çıktı. Stoper ve sol bek bölgesinde oynayan Mustafa, gol sevinci yaşayamadı.
YORUMLAR (5)
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kesin fenerli çıkmiştır musti bakın görünCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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KUPAMIZI VERIN..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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tabi trabzonu uçurdu sıra fenerdeCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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2010-2011 HAMSI KAFALI TEMEL sezonunun şampiyonu Tirabizonsispordur kupamizu verun ula!..Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
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FENERI KANATLANDIRIR BU MUSTAFACevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır