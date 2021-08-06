Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı

Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Molde maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Molde maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve salonda core ile kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı
Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı
Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı
Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı
Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı
Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı
Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı
Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı
Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor, Molde maçı hazırlıklarını başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:23:04. #1.14#

title