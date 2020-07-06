Trabzonspor maçında oyundan atılan Feghouli'ye para cezası verilecek Galatasaray'da Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan ve mağlubiyette pay sahibi olan Sofiane Feghouli'ye para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Süper Lig'de alınan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Galatasaray'da Sofiane Feghouli gelişmesi yaşanıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig'de 30. haftada Trabzonspor karşısında Da Costa'nın kendisine yaptığı sert faulun ardından Brezilyalı'ya daha sert şekilde müdahale eden ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Sofiane Feghouli'ye para cezası kesilecek.

Karşılaşmanın 32. dakikasında kırmızı kart gören ve takımının uzun süre 10 kişi oynamasına neden olan Feghouli'ye maç sonu teknik direktör Fatih Terim de tepki göstermişti.

TARAFTAR SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray taraftarı da sosyal medya üzerinden Cezayirli oyuncuyu eleştirmiş ve mağlubiyetin 1 numaralı sebebi olarak göstermişti.