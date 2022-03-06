Trabzonspor maçı öncesi İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Valencia sözleri: Bileğinde problem var - Haberler

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Trabzonspor maçı öncesi İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Valencia sözleri: Bileğinde problem var

Haberler.com - Spor
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Trabzonspor maçı öncesi İsmail Kartal'dan Mesut Özil ve Valencia sözleri: Bileğinde problem var

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in yeniden kadroya döndüğünü belirten deneyimli hoca, "Son 3 maçı kazandık. Birlikte çalışarak istediklerimi daha iyi anlayarak, üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Enner Valencia'nın bileğinde problem var. Moralimiz yüksek. İyi hazırlandık. Sahamızda kazanmak istiyoruz." dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal mücadele öncesinde konuştu.

"MORALİMİZ YÜKSEK"

Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini belirten Kartal, "Son 3 maçı kazandık. Birlikte çalışarak istediklerimi daha iyi anlayarak, üstüne koyarak yolumuza devam ediyoruz. Mesut Özil kadroya döndü. Enner Valencia'nın bileğinde problem var. Moralimiz yüksek. İyi hazırlandık." dedi.

"İNŞALLAH HER ŞEY PLANLADIĞIMIZ GİBİ OLUR"

Deneyimli hoca ayrıca, "Abdullah Avcı ile istikrarlı bir Trabzonspor var. Şampiyon olmak istiyorlar. Güçlü bir Trabzonspor var. Rakip kim olursa olsun bugün kazanmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle takımımız iyi oynayacaktır. İnşallah her şey planladığımız gibi olur." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

İsmail Kartal, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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