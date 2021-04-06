Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR hakemi Bahattin Şimşek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR hakemi Bahattin Şimşek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR hakemi Bahattin Şimşek

Hes Kablo Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Bahattin Şimşek oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un bugün deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Bahattin Şimşek oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor, bugün deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Haoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Bahattin Şimşek oturacak. Şimşek'e AVAR olarak Emre Kargın eşlik edecek.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR hakemi Bahattin Şimşek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:59:45. #1.16#
title