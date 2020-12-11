Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

11.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:32
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Trabzon kafilesinin, Hes Kablo Kayserispor maçı için saat 18.45'te THY'ye ait özel uçakla Kayseri'ye gitmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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