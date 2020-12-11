Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
11.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:32
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Trabzon kafilesinin, Hes Kablo Kayserispor maçı için saat 18.45'te THY'ye ait özel uçakla Kayseri'ye gitmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı