Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

01.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:17
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Trabzonspor, dün oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, dün oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışması, diğer oyuncular ise dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Grup halinde dar alan oyunları ve dayanıklılık oyunları ile devam eden antrenman, 5'e 2 çalışması ve çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Özlem Zengin Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mustafa Ceceli
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Mustafa Yumlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 15:45:54. #1.16#
title