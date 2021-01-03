Trabzonspor, Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti ve 1 maç aradan sonra kazandı. Karagümrük, bu sezon iç saha maçlarında ilk kez kaybetti.

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Trabzonspor'u konuk etti.

Vodafone Park'ta oynanan mücadele, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi ve Karagümrük, bu sezon iç saha maçlarında ilk mağlubiyetini aldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Anthony Nwakaeme ve 81. dakikada Caleb Ekuban attı. Karagümrük'ün tek sayısını ise 71. dakikada Jure Balkovec kaydetti.

KARAGÜMRÜK'ÜN İÇ SAHA SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından Süper Lig'de 1 maç aradan sonra kazanan Trabzonspor, 23 puanla 7. sırada yer aldı. 2 maçtır kazanamayan ve iç sahada bu sezon ilk kez kaybeden Karagümrük ise 21 puanla 8. sırada yer buldu.

Trabzonspor, 17. haftada gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Karagümrük ise Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.