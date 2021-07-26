Trabzonspor hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
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Trabzonspor hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Trabzonspor hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Trabzonspor hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Trabzonspor hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor, yeni sezon öncesindeki 4'üncü hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, mücadeleye; Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Ie, Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Gervinho ve Djaniny 11 ile çıktı. Kasımpaşa ise Harun Tekin, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Brecka, Ouannes, Travnik, Hajradinovic, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan,  Ahmet Engin ve Umut Bozok 11'i ile sahada yer aldı. Karşılaşmanın hemen başında Kasımpaşa öne geçti. 6'ncı dakikada Ahmet Engin'in asistinde Umut Bozok takımını 1-0 öne geçirdi. Bordo-mavili ekip, bu gole 23'üncü dakikada Nwakaeme'nin golüyle karşılık verdi. Bakasetas'ın asistinde ağları sarsan Nwakaeme, skora denge getirdi ve mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi. 

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takımda da oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Bordo-mavili ekip, 78'inci dakikada Gervinho'nun golüyle 2-1 öne geçti. Yunus Mallı'nın pası sonrasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Gervinho, Brecka'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve mücadelenin skorunu belirledi: 2-1.

ABDÜLKADİR ÖMÜR DEVAM EDEMEDİ

Öte yandan karşılaşmanın 46'ncı dakikasında Nwakaeme'nin yerine oyuna dahil olan Abdülkadir Ömür, 56'ncı dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Ben Ouanes'in müdahalesiyle yerde kalan Abdülkadir Ömür, 60'ıncı dakikada yerini Yunus Mallı'ya bıraktı. Abdülkadir'in sakatlık yaşadığı pozisyonun ardından iki takım arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. 


- R
Trabzonspor hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Trabzonspor hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Trabzonspor hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Trabzonspor hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti - Haberler Spor
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