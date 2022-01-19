Trabzonspor - GZT Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Ocak Çarşamba Trabzonspor - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı?

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TRABZONSPOR - GZT GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - GZT Giresunspor maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 20:00 'da başladı.

TRABZONSPOR - GZT GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - GZT Giresunspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - GZT GİRESUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Trabzonspor - GZT Giresunspor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 0-0 eşitlikle devam etmektedir.

TRABZONSPOR - GZT GİRESUNSPOR MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 0-0 berabere devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı.

TRABZONSPOR - GZT GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

TRABZONSPOR - GZT GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

TRABZONSPOR - GZT GİRESUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

ALPER ULUSOY(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(2. Yardımcı Hakem)

ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)

ERKAN ENGİN(VAR)

CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)

MURAT ERDOĞAN(AVAR)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

ERCÜMENT TAPCI(Temsilci)

AYKUT TURAN(Temsilci)

SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)

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