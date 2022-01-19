Trabzonspor - GZT Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Ocak Çarşamba Trabzonspor - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor - GZT Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Ocak Çarşamba Trabzonspor - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı?

Trabzonspor - GZT Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Ocak Çarşamba Trabzonspor - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Trabzonspor - GZT Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Ocak Trabzonspor - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Trabzonspor - GZT Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Ocak Trabzonspor - GZT Giresunspor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

Trabzonspor - GZT Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Ocak Trabzonspor - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı? Trabzonspor - GZT Giresunspor kaç puanda? Trabzonspor - GZT Giresunspor ilk 11'de kimler var? Trabzonspor - GZT Giresunspor ligde kaçıncı sırada? Trabzonspor - GZT Giresunspor maç özeti yayınlandı mı?

Trabzonspor - GZT Giresunspor maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 20:00 'da başladı.

Trabzonspor - GZT Giresunspor maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Trabzonspor - GZT Giresunspor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç 0-0 eşitlikle devam etmektedir.

Maç 0-0 berabere devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı.

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

TRABZONSPOR - GZT GİRESUNSPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Trabzonspor - GZT Giresunspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 19 Ocak Çarşamba Trabzonspor - GZT Giresunspor maçının gollerini kim attı?

Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

ALPER ULUSOY(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(2. Yardımcı Hakem)

ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)

ERKAN ENGİN(VAR)

CEYHUN SESİGÜZEL(AVAR)

MURAT ERDOĞAN(AVAR)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

ERCÜMENT TAPCI(Temsilci)

AYKUT TURAN(Temsilci)

SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)

Haberler.com - Gündem

Giresunspor, Trabzonspor, Gündem, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title