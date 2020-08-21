Trabzonspor günü çift antrenmanla geçti
Trabzonspor, bugün yaptığı çift antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
21.08.2020 20:40 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:51
Trabzonspor, bugün yaptığı çift antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 17.00'de salonda yapılan günün ikinci antrenmanında kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.Bordo mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA