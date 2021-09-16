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Trabzonspor, gol yollarında tarih yazıyor

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Trabzonspor, gol yollarında tarih yazıyor

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 10 gol kaydederek bu alanda en iyi başlangıçlarından birini gerçekleştiren Trabzonspor, 5'inci hafta mücadelesinde Kasımpaşa karşısında en az 3 gol bulması durumunda tarihinin en iyi ikinci performansını sergileyecek.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 10 gol kaydederek bu alanda en iyi başlangıçlarından birini gerçekleştiren Trabzonspor, 5'inci hafta mücadelesinde Kasımpaşa karşısında en az 3 gol bulması durumunda tarihinin en iyi ikinci performansını sergileyecek.

Süper Lig'de ilk 4 haftada topladığı 10 puan ile tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza atan Trabzonspor, söz konusu haftalar baz alındığında gol yollarında da en iyi başlangıçlarından birini gerçekleştirdi. Geride kalan 4 haftalık bölümde rakip fileleri 10 kez havalandırarak ligin en golcü takımı konumunda yer alan bordo-mavililer, kendisi adına son 11 sezonun da en gollü başlangıcını yaptı.

KASIMPAŞA MAÇINDA EN İYİ İKİNCİ PERFORMANSINI SERGİLEME FIRSATI

İlk 4 haftalık bölümde 11 gol kaydettiği 2010-11 sezonunun ardından bu sezon 10 golle bu noktada son 11 sezonun en iyi başlangıcını gerçekleştiren Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa karşısında 3 gol kaydetmesi durumunda ise ilk 5 haftalar itibariyle tarihinde en çok gol kaydettiği ikinci performansını sergileyecek. Karadeniz ekibi, 2004-05 sezonunda 5 haftalık bölümde 15 gol kaydederek bu alanda en iyi performansına imza atmıştı.

EN GOLCÜ NWAKAEME

Bu arada Süper Lig'de ilk 5 haftalık periyotta 10 gol kaydeden Trabzonspor'un en golcü ismi ise Nwakaeme oldu. Nijeryalı oyuncu ligde 4 maçta 4 gol kaydederken, onu 2 golle Bakasetas takip etti. Bordo-mavililerde Gervinho, Hamsik, Djaniny ve Cornelius da 1'er golle skora katkı sağladı.

GERVINHO İLE DORUKHAN DA DÖNÜYOR

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan oyuncular da takıma dönmeye başladı. Bordo-mavililerde sakatlıkları nedeniyle son oynanan Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyen Gervinho ile Dorukhan'ın Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer almaları bekleniyor. Ayrıca sakatlığı bulunan bir başka isim Djaniny'in durumu ise yapılacak olan kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bu üç oyuncunun takıma dönmesiyle, Karadeniz ekibi ligde tam kadro ile eksiksiz mücadele edebilecek.


Trabzonspor, gol yollarında tarih yazıyor

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri
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Haber: Trabzonspor, gol yollarında tarih yazıyor - Haberler Spor
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