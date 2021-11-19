Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

GAZİANTEP (İHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Antrenman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, 23 Kasım Salı günü UEFA Gençlik Ligi'nde Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda mücadele edecek olan U19 Takımı'nın antrenmanını ziyaret ederek Teknik Direktör Hasan Üçüncü ile bir süre sohbet edip, başarı dileklerini iletti.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GERVİNHO AMELİYAT OLDU

Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven Gervinho'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yaşar Kibar Güven, "Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır" dedi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

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