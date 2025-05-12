Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası – FİNAL)!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
GALATASARAY HAZIRLILARINI SÜRDÜRDÜ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 6'ya 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda, topa sahip olma çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı. Antrenmanın, çift kale maçla sona erdiği bildirildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!
Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finalini Cihan Aydın yönetecek.
Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor : Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Banza.
Galatasaray : Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.