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Trabzonspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Haftanın en önemli maçında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

01.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:56
Trabzonspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında , evinde 'ı ağırlayacak. Mücadeleyi yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet,Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

GALATASARAY: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Ömer, Feghouli, Adem Büyük

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