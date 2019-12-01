Trabzonspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
Haftanın en önemli maçında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
01.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:56
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet,Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth
GALATASARAY: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Ömer, Feghouli, Adem Büyük
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