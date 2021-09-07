Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda salonda dinamik ısınmanın ardından mobilizasyon, denge ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


- Trabzon
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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