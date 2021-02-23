Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30'da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alan oyunları ve çift kale maç ile son buldu. Antrenmanda sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Yusuf, Sefa, Baker, Erce, Uğurcan, Hosseini ve Marlon yer almadı. Trondsen ise takımdan ayrı olarak sahada bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM