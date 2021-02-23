Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

23.02.2021 15:12 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:17
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30'da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alan oyunları ve çift kale maç ile son buldu. Antrenmanda sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Yusuf, Sefa, Baker, Erce, Uğurcan, Hosseini ve Marlon yer almadı. Trondsen ise takımdan ayrı olarak sahada bireysel antrenmanlar gerçekleştirdi.Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.


Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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