Trabzonspor, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti
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Trabzonspor, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti

13.02.2021 18:02 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:06
Trabzonspor, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti ve ligdeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçı bordo mavililer tek golle kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren gol 67. dakikada Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'tan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor 45 puana yükselerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı. Gaziantep FK ise son 4 haftada 3. mağlubiyetini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

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