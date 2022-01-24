Trabzonspor Enis Destan'ı renklerine bağladı

Trabzonspor Kulübü'nden Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, genç oyuncunun transferi için anlaşmaya varılan Altınordu Futbol Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak taksitli şekilde 600 bin Euro+KDV ödenecek.

4 buçuk yıllık anlaşma sağlanan Enis Destan'a 2021-2022 futbol sezonunun ikinci yarısı için 1 milyon 250 bin TL, 2022-23 sezonu için 2 milyon 750 bin TL, 2023-24 sezonu için 3 milyon TL, 2024-25 sezonu için 3 milyon 250 bin TL, 2025-26 sezonu için ise 3 milyon 500 bin TL garanti ücret ödeyecek. Oyuncunun menajerine de ayrıca, futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Enis Destan'a ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u kadar ödeme yapılacak.