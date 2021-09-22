Trabzonspor: "Dünkü antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita'nın çekilen MR'ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş...
Trabzonspor: "Dünkü antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita'nın çekilen MR'ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Trabzonspor : "Dünkü antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita'nın çekilen MR'ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." - İSTANBUL
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