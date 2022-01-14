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Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulunda görev değişimi

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulunda görev değişimi
AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulübü Divan Başkan Vekilliğine Mehmet Ongan, Divan Genel Sekreterliği görevine ise İsmail İnan getirildi.

Trabzonspor Kulübü Divan Başkan Vekilliğine Mehmet Ongan, Divan Genel Sekreterliği görevine ise İsmail İnan getirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen'in katılımıyla Ziyabey Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Divan Başkanlık Kurulunda görev değişimi yapıldı.

Törende, 2015 yılından bugüne Divan Başkanvekili olarak görev yapan Selahattin Ahıskalıoğlu'na hizmetlerinden dolayı plaket ve forma hediye edildi.

Divan Başkanlık Kurulu yeni görev dağılımına göre, Ahıskalıoğlu'nun yerine Divan Başkanvekilliğine Mehmet Ongan, Divan Genel Sekreterliğine ise İsmail İnan getirildi.

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AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor Haberleri

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