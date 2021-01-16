Trabzonspor, deplasmanda son dakika golüyle Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Trabzonspor, deplasmanda puanı son dakikada kurtardı. Bordo mavililer, penaltı kaçırdığı maçta 10 kişi kalan Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma berabere sona erdi.

İlk gol 25. dakikada Antalyasporlu Amilton'dan geldi. Karşılaşmada son sözü ise 90+6. dakikada bordo mavililerin golcüsü Afobe söyledi ve mücadele 1-1 sona erdi. Trabzonspor, 12. dakikada Caleb Ekuban ile penaltı vuruşundan yararlanamazken kırmızı beyazlılarda Ersan Adem Gülüm, 33. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Karadeniz ekibi, puanını 27 yaptı. Antalyaspor ise haftayı 25 puanla tamamladı.