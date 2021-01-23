Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti
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Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

23.01.2021 18:00 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:05
Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Süper Lig'de 21. hafta maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan bordo mavili ekip oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Jorge Djaniny ve 54. dakikada Caleb Ekuban kaydetti. Jorge Djaniny 14. lig maçında 3 golüne ulaşırken, Caleb Ekuban ise 14. lig maçında 6. golünü buldu. Gençlerbirliği'nin tek golü 86. dakikada Robert Piris'ten (penaltı) geldi.

Konuk ekip Trabzonspor'da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kamil Ahmet Çörekçi, Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak.

Son 5 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor 33 puana ulaştı. Ligde arka arkaya 4. maçını kaybeden Gençlerbirliği 19 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Gençlerbirliği, Antalyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına çıkacak.

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