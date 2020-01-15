Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:21

Ziraat Kupası 16. turun ilk karşılaşmalarında Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Denizlispor deplasmanda top koşturacak. Denizlispor ise Ziraat Kupası'nda son olarak Altınordu'ya karşı mücadele vererek 2-2 berabere kalmıştı. Perşembe günü oynanacak maçın detaylarını derledik.

TRABZONSPOR- DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak maç, Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadelenin hakmeliğini ise Suat Arslanboğa yürütecek. Yardımcı hakemlikleri ise Alpaslan Dedeş ile Erdem Bayık üstlenecek. Adem Cinek ise dördüncü hakem olarak sahadaki yerini alacak. Futbol severlerin beklediği Trabzonspor - Denizlispor maçı Aspor'dan naklen yayımlanacak.

TRABZONSPOR- DENİZLİSPOR MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Yeşil siyahlı takımın, Trabzonspor'a karşı top koşturacağı maçın bilet fiyatları ise şöyle: Batı Alt VIP Tribün 75 TL, Batı Alt VIP Tribün 60 TL, Batı Alt VIP Tribün 50 TL, Batı Alt VIP Tribün 40 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 30 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 15 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 10 TL.