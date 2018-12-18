Trabzonsporlu Sosa, En Az 4, Toure 2 Hafta Yok

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş'la oynanan maçta sakatlanan kaptan Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sosa'nın 4 ile 6 hafta, Toure'nin ise 2-3 hafta sonra çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakat futbolcularla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İKİ FUTBOLCU DA ÇALIŞMALARA 2-3 HAFTA SONRA BAŞLAYACAK

"Sosa ve Toure'nin yapılan fiziki muayeneleri ve çekilen MR sonuçları değerlendirildiğinde Sosa'nın sol bacak kas grubunda (Kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Toure'nin ise sol ön uyluk (Quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz."

Toure

Sosa

Kaynak: DHA