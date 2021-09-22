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Trabzonspor'dan Koita'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Trabzonspor'dan Koita'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor Kulübü'nden, dün yapılan antrenmanda sakatlanan forvet oyuncusu Fode Koita'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulübü'nden, dün yapılan antrenmanda sakatlanan forvet oyuncusu Fode Koita'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bordo-mavililerin kulüp doktoru Hakan Çelik yaptığı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita'nın çekilen MR'ında sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri
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Haber: Trabzonspor'dan Koita'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Haberler Spor
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