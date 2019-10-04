Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması

04.10.2019 17:38

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell Grubu ile 3 yıllık reklam anlaşması imzalandığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ KDV nakden ödeyecektir."