Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması
Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada Huawei ve Turkcell Grubu ile 3 yıllık reklam anlaşması imzalandığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell Grubu ile 3 yıllık reklam anlaşması imzalandığını açıkladı.
Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ KDV nakden ödeyecektir."