Trabzonspor'dan bol gollü prova
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Trabzonspor'dan bol gollü prova

Trabzonspor'dan bol gollü prova
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'u 5-3'lük skorla mağlup etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'u 5-3'lük skorla mağlup etti. Yeni transferler Koita ve Gervinho birer gol ile takımına katkı sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, A. Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray 11'i ile sahaya çıktı.

Ümraniyespor'da ise Burak, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur, Tahsin, Kehinde ile sahaya çıktı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

51. dakikada müsabakanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Del Valle'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve Ümraniyespor 1-0 öne geçti. 54. dakikada bordo-mavili takım beraberliği yakaladı. Yeni transfer Koita'nın kafa vuruşunda skor 1-1 oldu. 61'de Trabzonspor Berat Özdemir ile golü bularak 2-1 öne geçti. 74'te kırmızı-beyazlılar, Fuat ile beraberliği yakaladı ve durum 2-2 oldu. 79. dakikada bu kez de Ümraniyespor öne geçti. Fuat yeniden rakip fileleri havalandırarak takımını 3-2 öne geçirdi. 82. dakikada Karadeniz ekibi, Bakasetas'ın ayağından bulduğu gol ile 3-3'lük beraberliği yakaladı.

Bordo-mavililer, bu golden 2 dakika sonra 84'te Gervinho ile 4-3'ü yakaladı. 90'da Trabzonspor 5. golü buldu. Vitor'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve mücadelenin de skorunu belirlemiş oldu.

(Bora Akyol/İHA)

Trabzonspor'dan bol gollü prova
Trabzonspor'dan bol gollü prova

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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