Trabzonspor'da Trondsen ile Denswil dönüyor

Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Hugo ile Hüseyin'in Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyeceği Trabzonspor'da, tedavileri tamamlanan Trondsen ile Denswil takıma dönüyor.

Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden ve takımdan ayrı çalışan orta saha oyuncuları Dorukhan ile Abdulkadir Parmak'ın da Kayserispor karşılaşmasının ardından takıma katılmaları beklenirken, Milli arada takımla birlikte çalışarak eksik gidereceği ifade edildi. Milli ara dönüşü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan bordo-mavililerde cezası tamamlanan oyuncuların yanı sıra sakatlıktan dönecek isimlerle birlikte oluşacak kadro derinliği, teknik heyetin de elini güçlendirecek.