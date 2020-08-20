Trabzonspor'da sezon öncesi testlerine devam edildi Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da, yeni sezon öncesi testlere devam ediliyor.

Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da, yeni sezon öncesi testlere devam ediliyor.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan takımda, futbolcular gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık testlerinden ve sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına bu akşamki antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA