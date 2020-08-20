Trabzonspor'da sezon öncesi testlerine devam edildi
Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da, yeni sezon öncesi testlere devam ediliyor.
20.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:00
Süper Lig 2020-2021 Sezonu'nun hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da, yeni sezon öncesi testlere devam ediliyor.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan takımda, futbolcular gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık testlerinden ve sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına bu akşamki antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA