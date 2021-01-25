Trabzonspor'da Pereira'nın sözleşmesi feshedildi
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Trabzonspor'da Pereira'nın sözleşmesi feshedildi

25.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:17
Trabzonspor'da Pereira'nın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği 36 yaşındaki savunmacı Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildi.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği 36 yaşındaki savunmacı Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildi.

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın planlamasında yer almayan ve bu nedenle de kadro dışı bırakılan Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildi. Trabzonspor'da bu sezon kaptanlık görevi de üstlenen deneyimli sağ bek oyuncusunun alacaklarının da ödendiği belirtilirken, bu ayrılığın gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Karadeniz ekibinde 122 maçta forma giyen ve 3 gol, 16 asistle skora da katkıda bulunan Portekizli oyuncunun, Göztepe ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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