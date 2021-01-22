Trabzonspor'da Joao Pereira kadro dışı bırakıldı
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Trabzonspor'da Joao Pereira kadro dışı bırakıldı

22.01.2021 15:00 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:27

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadro planlamasında düşünmediği ve yardımcı antrenörlük teklif ettiği sağ bek oyuncusu Joao Pereira kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor' da teknik direktör Abdullah Avcı'nın futbolcu olarak kadroda düşünmediği ancak antrenörlük için kendisine teklif sunduğu 36 yaşındaki Joao Pereira, futbol oynamaya devam etmek istediğini açıklamasının ardından bugün yapılan antrenmana alınmadı.

Dün gerçekleştirilen antrenmanda yer alan ancak daha sonra kendisine kadro dışı kararı bildirilen tecrübeli oyuncu, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLAR AYRILACAK

Sosyal medya hesabından da futbol oynamak için kendini halen formda hissettiğini ve futbol yaşantısını sürdürmek istediğini belirten Pereira ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması, deneyimli oyuncuya verdiği hizmetler dolayısıyla da teşekkür edilmesi bekleniyor.

Trabzonspor'da bu sezon Bilal, Diabate ve Plaza da kadro dışı bırakılmıştı.

Trabzonspor'da Joao Pereira kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor'da Joao Pereira kadro dışı bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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