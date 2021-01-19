Trabzonspor'da Pereira ile yollar ayrılıyor
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Trabzonspor'da Pereira ile yollar ayrılıyor

19.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:59
Trabzonspor'da Pereira ile yollar ayrılıyor

Trabzonspor, Portekizli sağ beki Joao Pereira ile yollarını ayırıyor.

Trabzonspor, Portekizli sağ beki Joao Pereira ile yollarını ayırıyor. Trabzonspor formasını 122 kez giyen 36 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor yönetimiyle yapacağı son görüşmeden sonra bordo mavili kulüpten ayırlacak. 

Ocak 2017'de kadroya katılan ve 3 kez gol sevinci yaşayan 19 da asist yapan Pereira, Sporting CP'den 300 bin Euro'ya transfer olduğu bordo mavili forma atından kaptanlık da yaparken toplamda da 122 maça çıktı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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