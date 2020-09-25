Trabzonspor'da moralli antrenman
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Trabzonspor'da moralli antrenman

25.09.2020 19:44 | Son Güncelleme: 25.09.2020 19:55
Trabzonspor'da moralli antrenman

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Sakat oyuncuların yavaş yavaş takıma katılıyor olması teknik direktör Eddie Newton'u sevindirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavililerde Ekuban ve Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı koşu yaparken, kaptan Pereira ise takımla çalıştı. Bordo-mavililerin yeni transferi Fousseni Diabate de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, antrenmanın ardından kampa girerek müsabaka saatini beklemeye başladı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor'da moralli antrenman
Trabzonspor'da moralli antrenman
Trabzonspor'da moralli antrenman
Trabzonspor'da moralli antrenman
Trabzonspor'da moralli antrenman

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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