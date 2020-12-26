Trabzonspor'da Majid Hosseini ile yollar ayrılıyor
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Trabzonspor'da Majid Hosseini ile yollar ayrılıyor

26.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:36

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan 24 yaşındaki defans oyuncusu Trabzonsporlu Majid Hosseini'nin Ocak ayında Belçika ekibi Charleroi'ya transfer olacağı konuşuluyor.

Trabzonspor'da gözden düşen ve forma şansı bulmakta güçlük çeken Majid Hosseini, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği gündeme geldi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Belçika ekiplerinden Charleroi Kulübü Hosseini'yi istiyor. Trabzonspor'la sezon sonuna kadar kontratı bulunan başarılı stoperin teklife sıcak baktığı belirtildi. Hosseini, Charleroi'ye gitmesi durumunda, Belçika ekibindeki üçüncü İranlı futbolcu olacak.

2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Hosseini, bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta bordo mavili formayı giydi.

Trabzonspor'da Majid Hosseini ile yollar ayrılıyor
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