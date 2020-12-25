Trabzonspor'da koronaya yakalanan Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesinde kötü haber geldi. Bordo mavililer'de yaklaşık 10 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu nedenle izolasyona alınan Abdülkadir Ömür'e yapılan son test de pozitif çıktı.

Abdülkadir Ömür testinin pozitif çıkması sonrasında ise bir süre daha karantinada kalacak. Genç oyuncu bu nedenle Galatasaray derbisini kaçıracak.

EKUBAN'IN DURUMU ŞÜPHELİ

Trabzonspor'da hücumcu Caleb Ekuban, takımdan ayrı çalışmalara devam ediyor. Nijeryalı oyuncunun derbide forma şansı bulması şüpheli görülüyor.

Trabzonspor ile Galatasaray, 26 Aralık günü saat 19.00'da karşılaşacak.