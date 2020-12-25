Trabzonspor'da koronaya yakalanan Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzonspor'da koronaya yakalanan Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

25.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:10

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor'da koronavirüse yakalanan yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür, takımını yalnız bırakacak.

Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesinde kötü haber geldi. Bordo mavililer'de yaklaşık 10 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve bu nedenle izolasyona alınan Abdülkadir Ömür'e yapılan son test de pozitif çıktı.

Abdülkadir Ömür testinin pozitif çıkması sonrasında ise bir süre daha karantinada kalacak. Genç oyuncu bu nedenle Galatasaray derbisini kaçıracak.

EKUBAN'IN DURUMU ŞÜPHELİ

Trabzonspor'da hücumcu Caleb Ekuban, takımdan ayrı çalışmalara devam ediyor. Nijeryalı oyuncunun derbide forma şansı bulması şüpheli görülüyor.

Trabzonspor ile Galatasaray, 26 Aralık günü saat 19.00'da karşılaşacak.

Trabzonspor'da koronaya yakalanan Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Erçel Fahriye Evcen Seren Serengil Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Arda Turan Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Bakan İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da koronaya yakalanan Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında forma giyemeyecek | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 19:15:21. #1.15#
title