Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları - Haberler
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Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

AA, Duygu Avunduk - Spor
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Trabzonspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 gerçekleştirdi. Bordo-mavililerin antrenmanı çift kale maçıla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Duygu Avunduk - Spor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Haberler

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