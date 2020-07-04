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Trabzonspor'da iyileşen Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçının kadrosuna alındı

Trabzonspor'un, Galatasaray maçının kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları geçen Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak kamp kadrosuna dahil edildi.

04.07.2020 19:23 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:56

Trabzonspor'da Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlıklarını atlatan Caleb Ekuban, Anthony Nwakeme ve Abdulkadir Parmak kamp kadrosunda yer aldı. Üç oyuncu, teknik direktör Hüseyin Cimşir'in görev vermesi durumunda sarı kırmızılı takım karşısında sahaya çıkabilecek.

Abdulkadir Parmak, geçen hafta Ankaragücü maçında sakatlanıp mücadeleyi yarıda bırakırken Ekuban, sakatlığı nedeniyle aynı karşılaşmada oynamamıştı. Nwakaeme, ise son olarak 27. haftada Göztepe maçında forma giymişti.

Trabzonspor'da iyileşen Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçının kadrosuna alındı
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