Trabzonspor'da Erce Kardeşler 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor'un 3-0 kazandığı Gaziantep Fk maçı öncesi ısınma esnasında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Erce Kardeşler'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, kaleci Erce Kardeşler'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün oynadığımız müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler'in bugün çekilen MR'ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri

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