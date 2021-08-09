Trabzonspor'da Cornelius imzaya kaldı
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Trabzonspor'da Cornelius imzaya kaldı

Trabzonspor'da Cornelius imzaya kaldı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius'un Parma ile rakamsal uyuşmazlıkların çözülmesinin ardından Trabzon'a geleceği ve transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.

Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius'un Parma ile rakamsal uyuşmazlıkların çözülmesinin ardından Trabzon'a geleceği ve transferin resmiyet kazanacağı belirtildi.

Trabzonspor, forvet transferinde uzun süredir gündemde yer alan ancak daha önce mali şartlarda anlaşma sağlanamayan 28 yaşındaki Andres Cornelius'da mutlu sona ulaşıyor. Daha önce iki kez askıya alınan ancak tekrardan görüşmelere başlanan Cornelius transferinde bordo mavililerin, son aşamaya geldiği belirtildi.

ÖZEL UÇAK HAZIR BEKLİYOR

Cornelius transferini hızlı bir şekilde sonuçlandırmak isteyen Karadeniz ekibinin Parma ile ödeme şartlarında bazı anlaşmazlıklar yaşadığı ve bunun giderilmesi için görüşmelere devam ettiği, oyuncunun kulübüne 5 milyon Euro civarındaki bir teklifle resmi evrakları gönderdiği öğrenildi. Parma'nın evrakları imzalaması durumunda bu transfer resmiyete dökülecek ve bordo mavililer göndereceği özel uçak ile oyuncuyu Trabzon'a getirecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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