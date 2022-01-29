Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA, Tuğba Yardımcı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kovid-19 PCR kontrolünde bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.
AA / Tuğba Yardımcı - Spor